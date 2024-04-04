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Dünya

İsrail ordusundan son dakika İran alarmı: Tüm askeri kuvvetler göreve çağırıldı

İsrail ordusu, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurdu.

00:14 - 4/04/2024 Perşembe
AA
İsrail ordusu, Şam'daki İran Konsolosluğu'na saldırısı sonrası yedek askerleri göreve çağıracak.
İsrail ordusu, Şam'daki İran Konsolosluğu'na saldırısı sonrası yedek askerleri göreve çağıracak.

Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yedek askerlerin silah altına alınmasının İsrail Hava Kuvvetleri'ni güçlendirme amacı taşıdığı bildirildi.
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.
Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmemişti.


#İran
#İsrail Hava Kuvvetleri
#İsrail
#Şam
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