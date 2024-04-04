İsrail ordusundan son dakika İran alarmı: Tüm askeri kuvvetler göreve çağırıldı

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını F-35 savaş uçakları ile vurdu. 6 füzenin isabet ettiği bina yerle bir oldu. Saldırıda Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi'nin de aralarında olduğu 7 kişi öldü. Generallerin Lübnan, Suriye ve Filistin'deki silahlı gruplardan sorumlu olduğu öne sürüldü. İran misilleme yapılacağını duyurdu.