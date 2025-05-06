İsrail ordusunun Lübnan'da hava saldırısıyla hedef aldığı araçta bir kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı araçta bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Nebatiye kentinde seyir halindeki bir aracı hava saldırısıyla vurduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada söz konusu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail, dün de Lübnan'da hem doğudaki Suriye sınırını savaş uçaklarıyla bombalamış hem de güneyde bazı konteyner evlere saldırılar düzenlemişti.

İsrail, ateşkes ihlallerine devam ediyor.





Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.







