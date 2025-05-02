Şam yardım üssü olacak

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Orta Doğu’daki insani yardım çalışmalarının merkezi olarak Suriye’nin belirlendiğini açıkladı. Şam'da yeni bir ofis açacaklarını belirten Turan, “Orta Doğu üssümüz Suriye olacak. Şam’da yerimizi tuttuk, yeni bir ofis açacağız. Gazze’nin ihtiyaçlarını da oradan karşılayacağız” dedi. Vakfın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Turan, Suriye'de yardım organizasyonlarını Halep ve Şam'a kaydıracaklarını aktararak “Suriye’deki gücümüzü Halep ve Şam’a doğru lojistik merkezlerimizi kaydıracağız. Suriye’de arkadaşlarımız, zemin etüdü yaptıktan sonra çalışmalarımızı başlatacağız. Irak, Lübnan ve diğer ülkelere de buradan yardımlar gidecek” diye konuştu.