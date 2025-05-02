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Şam yardım üssü olacak

Şam yardım üssü olacak

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Gazze halkının en büyük ihtiyaçlarının gıda, su ve kıyafet olduğunu vurgulandı.
Gazze halkının en büyük ihtiyaçlarının gıda, su ve kıyafet olduğunu vurgulandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Orta Doğu’daki insani yardım çalışmalarının merkezi olarak Suriye’nin belirlendiğini açıkladı. Şam'da yeni bir ofis açacaklarını belirten Turan, “Orta Doğu üssümüz Suriye olacak. Şam’da yerimizi tuttuk, yeni bir ofis açacağız. Gazze’nin ihtiyaçlarını da oradan karşılayacağız” dedi. Vakfın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Turan, Suriye'de yardım organizasyonlarını Halep ve Şam'a kaydıracaklarını aktararak “Suriye’deki gücümüzü Halep ve Şam’a doğru lojistik merkezlerimizi kaydıracağız. Suriye’de arkadaşlarımız, zemin etüdü yaptıktan sonra çalışmalarımızı başlatacağız. Irak, Lübnan ve diğer ülkelere de buradan yardımlar gidecek” diye konuştu.


GAZZE'YE BAĞIŞLAR ARTTI

Gazze’ye yönelik kurban organizasyonları hakkında da bilgi veren Turan, “Gazze’ye bağışlar devam ediyor. Zekât yardımları da var. Kurban için yerel partnerlerle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 2 soğuk hava deposu tuttuk. Bu yıl da kestiğimiz etleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek bölgeye ulaştıracağız. Şimdiye kadar gelen bağışlar arasında 451 kurban Gazze’ye bağışlandı. Geçen yıl bu rakam 224’tü, neredeyse yarı yarıya artış var” dedi.


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