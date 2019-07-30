Dünya İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı
ORTADOĞU

İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı

Filistinli 4 yaşındaki bir çocuk polise taş attığı gerekçesiyle babasıyla ifade vermeye çağrılırken, polis çocuğun değil sadece babasının çağrıldığını iddia etti. Filistinli Muhammed ve babası, ifade vermek üzere bugün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Selahaddin Caddesi’nde bulunan polis merkezine geldi.

Haber Merkezi AA
İfadeye çağrılan 4 yaşındaki Muhammed İleyyan.
İfadeye çağrılan 4 yaşındaki Muhammed İleyyan.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te polise taş attığı gerekçesiyle 4 yaşındaki Muhammed İleyyan'ı babasıyla ifade vermeye çağırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün İseviyye Mahallesi'nde yaşayan çocuğun babası Rabii İleyyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polise taş attığı iddia edilen oğlu Muhammed ile polis merkezine gelmeleri yönünde dün akşam tebligat aldıklarını söyledi.

Filistinli Muhammed ve babası, ifade vermek üzere bugün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Selahaddin Caddesi’nde bulunan polis merkezine geldi.

Olaya ilişkin basının ilgisini gören İsrail polisi, çocuğun ifadeye çağrılmadığını iddia etti. Bunun üzerine baba İleyyan, resmi üniformalı bir polisin ifadeye çağrıldıklarına dair tebligatı dün akşam kendilerine teslim ettiğini belirtti.

  • İsrail polisi baba İleyyan’a oğlunu bir daha polise taş atmaması yönünde uyarmasını söylerken, 4 yaşındaki çocuk ise polis merkezinin önünde bekletildi.

Baba İleyyan, oğlunun polise taş attığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, buna karşın çocuklar dahil İsrail polisinin İseviyye Mahallesi sakinlerine yönelik ihlallerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Çocuklar polis şiddetine maruz kalıyor

Kudüs’teki Filistinli çocukların İsrail polisince maruz kaldıkları sorunlara işaret eden baba İleyyan, oğlunun ifadeye çağrılmasının da bunun bir parçası olduğunu dile getirdi.

  • İleyyan ailesinin avukatı Muhammed Mahmud ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yaşındaki Filistinli çocuğun ifadeye çağrılmasının İsrail polisinin İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskınlar ve ihlaller çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Filistinli çocuğun ifadeye çağrılmasının basında geniş yer bulması üzerine İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gendelman açıklamada, 4 yaşındaki çocuğun ifadeye çağrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

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