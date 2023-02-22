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Dünya

İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girdi.

16:58 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Mescid-i Aksa.

Mescid-i Aksa.

Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.


İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girdi.


#İsrail polisi
#Mescid-i Aksa
#Doğu Kudüs
1 saat önce
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İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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