Mescid-i Aksa.
Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya girdi.
#İsrail polisi
#Mescid-i Aksa
#Doğu Kudüs
1 saat önce
İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar Şanlıurfa'da
Deprem anında araba kullanırken yapılması ve bilinmesi gerekenler
Antalyaspor'un yıldızı takımdan ayrıldı
Depremzedelerin kaldığı pansiyonun çatısı yandı
Papa Franciscus: Enkaz üzerine inşa edilenler asla gerçek bir zafer olmayacak