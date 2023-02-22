İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail Meclisinde Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinin oylandığı pazartesi günkü oturumda, aşırı sağcı Cohen'in söylediği sözler tartışma yarattı. Milletvekili Almog Cohen, Meclisteki oturumda Arap vekillerin çoğunlukta olduğu Ortak Liste Partisi milletvekillerini "koyuna" benzeterek hakaret etti. Cohen, o anları kaydederek kendi sosyal medya hesabından yayımladı.