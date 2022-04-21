Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrail polisi ve fanatik Yahudilerden skandal Mescid-i Aksaya baskınları beşinci gününde de sürüyor
ORTADOĞU

İsrail polisi ve fanatik Yahudiler'den skandal: Mescid-i Aksa'ya baskınları beşinci gününde de sürüyor

İşgalci İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yapılan müdahale sırasında 7 Filistinli gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerden skandal: Mescid-i Aksaya baskınları beşinci gününde de sürüyor
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları beşinci gününde de sürüyor.
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerden skandal: Mescid-i Aksaya baskınları beşinci gününde de sürüyor
AA
İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları 5. gününde de sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler, sabah namazında sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail polisi, tekbir getirerek baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail güçlerinin yoğun ses bombalarıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunu boşalttığı sırada bazı polislerin ise Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.

Polisin söz konusu müdahalesinin ardından fanatik Yahudiler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

Bu arada İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'nın içinden polise havai fişek ve taşlar attığı öne sürüldü.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'daki müdahale sırasında 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci grupların Aksa'ya baskınlarına İsrail polisi de eşlik ediyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya ramazanın son günlerinde girmesine izin vermeyecek. Cuma günü başlayacak bu uygulama Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar sürecek.

İsrail yönetimi önceki yıllarda da ramazanın son günlerinde Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına izin vermiyor, itikafa giren Müslümanların ise mescitte kalmasına müsaade ediyordu.

AA

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

AA

İsrail zulmü bitmiyor: Fanatik Yahudiler İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha düzenledi
DÜNYA
İsrail zulmü bitmiyor: Fanatik Yahudiler İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha düzenledi

İsrail zulmünün mumla arattığı barış iklimi: Osmanlı Kudüs’ünde Pesah / Paskalya kutlamaları
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
İsrail zulmünün mumla arattığı barış iklimi: Osmanlı Kudüs’ünde Pesah / Paskalya kutlamaları

Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudilerden Kudüslüleri kışkırtacak sesleniş: En-Nekbe ve Ebu Hadir
DÜNYA
Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudilerden Kudüslüleri kışkırtacak sesleniş: En-Nekbe ve Ebu Hadir

Fanatik Yahudiler rahat durmuyor: İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
DÜNYA
Fanatik Yahudiler rahat durmuyor: İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
Benim maaşımdan acil bir olay mı var

'Benim maaşımdan
acil bir olay mı var'

112'ye gelen çağrılar pes dedirtti.
Tüm dünyaya meydan okuyacak

Tüm dünyaya meydan okuyacak

Türkiye savunmada atağa geçti: İşte yeni hedef.
Mariupol kenti ele geçirildi

Mariupol kenti ele geçirildi

​Rus Haber Ajansı son dakika olarak duyurdu.

Tarih vererek <br>müjdeyi duyurdu

Tarih vererek
müjdeyi duyurdu

'​F-35 ayarında bir uçağı dost ülkelere teslim edeceğiz.'

​Rus ordusunun kuşattığı fabrikada korkutan gelişme.

​Bakan Dönmez: Silivri ve Tuz Gölü altında depolar oluşturuldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masa pembe dizi gibi
24 milyar dolarlık<br>yardım sözü

24 milyar dolarlık
yardım sözü

G7 ülkeleri Ukrayna için harekete geçiyor.

​Çeçen lider Kadirov'dan dikkat çeken paylaşım.

​ABD Ukrayna açıklamasını geri çekti.

​"İsrail ile ilişkimiz zulüm ve işgallere göz yumulacağı anlamına gelmez."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.