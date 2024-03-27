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İsrail Refah'ta sığınmacıların çadırlarını bombaladı: Şehit ve çok sayıda yaralı var

Terör devleti İsrail, toplu kıyıma hazırlandığı Refah'ta hava saldırısı düzenledi. Sığınmacıların çadırlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucu bir kadın şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

20:38 - 27/03/2024 Çarşamba
AA
İsrail'den Refah'ta hava saldırısı (Foto: Arşiv)
İsrail'den Refah'ta hava saldırısı (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sığınmacıların çadırlarına düzenlediği hava saldırılarında bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Refah kentindeki Şabura Mülteci Kampı'nda sığınmacıların yaşadığı çadırları bombaladı.

Saldırıda bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları dahi hedef alan saldırılarının yanı sıra, bölgeye insani yardım girişlerini engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Refah
#Sığınmacılar
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#Şabura mülteci kampı
#İsrail
#Saldırı
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