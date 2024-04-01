İsrail Şam’da İran’ı vurdu: Konsolosluk binasına bombalı saldırıda 2’si general 7 İranlı öldü

"Spesifik olarak bu saldırıya ilişkin yorum yapmayacağım çünkü bir sonuca ulaşabilmek için daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Genel bir prensip olarak biz elbette bölgede tansiyonun yükselmesinden endişe duyarız. Bölgede çatışmanın yayılmasına neden olabilecek herhangi bir eylemden ötürü endişe duyarız."