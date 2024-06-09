İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz kabineden istifa etti: Netanyahu'ya seçim çağrısı yaptı

Terör devleti İsrail'in üç üyeli savaş kabinesindeki merkezci üye Benny Gantz, Gazze için hazırladığı altı maddelik planın 8 Haziran'a kadar hükümet tarafından kabul edilmemesi halinde istifa edeceği tehdidinde bulunarak "Ülkeyi uçuruma sürüklemeyi seçerseniz, hükümetten çekileceğiz, halka döneceğiz ve gerçek bir zafer getirebilecek bir hükümet ve devlet kuracağız" dedi.