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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz kabineden istifa etti: Netanyahu'ya seçim çağrısı yaptı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu. Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti .İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot da istifa etti.

21:17 - 9/06/2024 الأحد
Güncelleme: 22:10 - 9/06/2024 الأحد
IHA
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı.
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kabineden istifa ettiğini açıkladı.
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, düzenlediği basın toplantısında
, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum.
" dedi.

Netanyahu'nun, İsrail'in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu'nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti.

Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot'un istifa ettiği bildirildi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya istifa mektubunu sundu.

Eisenkot, mektubunda,
"Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı."
ifadesini kullandı.
Bu kararların alınmamasının İsrail'in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu'ya hitaben, "
Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük."
değerlendirmesinde bulundu.

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#Benny Gantz
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