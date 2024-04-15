|
Dünya

İsrail savaş kabinesinde anlaşmazlık: ABD medyası perde arkasını açıkladı: Telefon beklediler

İsrail'deki Savaş Kabinesi'nin üyeleri arasında İran'ın saldırısına nasıl ve ne zaman cevap verileceği konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü. Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un 13 Nisan'da İran'ın saldırısına hemen karşılık verilmesini önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı. Öte yandan ABD medyası da, kabinede yaşananların perde arkasını anlattı.

11:10 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:12 - 15/04/2024 Pazartesi
İsrail'de savaş kabinesi toplantı yaptı.
İsrail'de savaş kabinesi toplantı yaptı.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, İsrail Savaş Kabinesi'nin Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği ve İran'a verilecek yanıtın değerlendirildiği toplantıyla ilgili bilgi paylaştı.

Haberde,
toplantıda İran'a karşılık verilmesinin gerekliliği konusunda mutabakat sağlandığı ancak, ABD ve uluslararası camianın baskılarını da göz ardı etmeden bunun nasıl ve ne zaman olacağı konusunda anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.
Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un 13 Nisan'da İran'ın saldırısına hemen karşılık verilmesini önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı.

Savaş Kabinesi içinde, misillemeye "kısa, hızlı ve göze göz dişe diş karşılık verilmesi" gerektiğini düşünenler ile "bekleyip, iyi bir plan yapıp güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini düşünenler" olarak iki ayrı grubun oluştuğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu
KAN'ın daha önceki haberinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçildiği" iddia edilmişti.

ABD medyası perde arkasını açıkladı: Netanyahu telefon bekliyor

Kabinede neler yaşandığı belirsizliğini korurken ABD medyası olayın perde arkasında yaşananları yayınladı. Axios'ta yayınlanan ve isimleri güvenlik gerekçesi ile açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılan habere göre, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından cumartesi gecesi savaş kabinesi toplantısında bakanlar Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya derhal karşı saldırı yapması yönünde baskı yaptı.

İran'a karşı hemen bir misilleme yapılması gerektiğini savunan öneri ise Netanyahu tarafından reddedildi.
Gantz ve Eisenkot, İsrail'in İran bombardımanına yanıt vermek için ne kadar uzun süre beklerse, bunu yaparken o kadar az uluslararası destek alacağını savunduklarını öne sürse de Netanyahu ve savaş kabinesinin diğer üyeleri, acil bir karşı saldırıyı reddetti ve bunun yerine İran saldırısının ne kadar can kaybına ve ne kadar hasara yol açtığını görmek için beklemeyi seçti.
Axios haberinde,
Netanyahu'nun misilleme yapmak için ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı telefon görüşmesini beklemek istediğine de yer verdi.
İsrailli bir yetkili konuyla ilgili, "Misilleme için çeşitli seçenekler vardı ancak çağrı bunu durdurdu. Bu tren istasyondan ayrıldı ve şimdi biraz nefes alabilir ve konuyu tekrar düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

#İsrail
#İran
#Binyamin Netanyahu
22 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav tarihi için geri sayım başladı! MEB lise sınavı giriş yerleri açıklandı mı?