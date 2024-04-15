İsrail savaş kabinesinde anlaşmazlık: ABD medyası perde arkasını açıkladı: Telefon beklediler

İran'a karşı hemen bir misilleme yapılması gerektiğini savunan öneri ise Netanyahu tarafından reddedildi.

Gantz ve Eisenkot, İsrail'in İran bombardımanına yanıt vermek için ne kadar uzun süre beklerse, bunu yaparken o kadar az uluslararası destek alacağını savunduklarını öne sürse de Netanyahu ve savaş kabinesinin diğer üyeleri, acil bir karşı saldırıyı reddetti ve bunun yerine İran saldırısının ne kadar can kaybına ve ne kadar hasara yol açtığını görmek için beklemeyi seçti.