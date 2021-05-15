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Dünya İsrail savaş uçakları Gazzenin kuzeyini bombalıyor
ORTADOĞU

İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyini bombalıyor

İşgalci İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun bir şekilde hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyine yaklaşık 30 kez saldırdı.

Haber Merkezi AA
İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyini bombalıyor
Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail ordusu Gazze'yi havadan vuruyor. İsrail savaş uçakları kentin kuzeyine 30 kez saldırı gerçekleştirdi. Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından son saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, görgü tanıkları şehit ve yaralılar olduğunu aktardı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.

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