Dünya İsrail savaş uçakları Gazzenin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldı
ORTADOĞU

İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldı

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye saldırı düzenlediği aktarıldı fakat konu hakkında detay verilmedi.

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Haber Merkezi AA
İsrail savaş uçakları Gazzenin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldı
Arşiv.

İşgalci İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Savaş uçaklarıyla yapılan harekatta can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi. İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, savaş uçaklarının Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeye saldırı düzenlediği aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi. Saldırıda can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi.

Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.

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