İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldı

İşgalci İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Savaş uçaklarıyla yapılan harekatta can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi.
Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.
İşgalci İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor. Savaş uçaklarıyla yapılan harekatta can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi.
Söz konusu saldırı, İsrail'in Gazze'den atılan bir roketin düşürüldüğünü açıklamasının ardından gerçekleşti.
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