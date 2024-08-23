İsrail Savunma Bakanı Gallant: Bakan Ben Gvir ülkenin güvenliğini tehlikeye atıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ‘sorumsuz eylemlerinin' ülkesinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.





Gallant, “Bakan Ben Gvir'in İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atan ve ulus içinde bir bölünme yaratan sorumsuz eylemleri karşısında Genel Güvenlik Servisi Başkanı ve ekibi görevlerini yerine getirmekte ve bu eylemlerin ciddi sonuçlarına karşı uyarıda bulunmaktadır” dedi.





'Kuzey'i taş devrine döndürüyorsunuz'

Ben-Gvir de Gallant'a tepki göstererek, “Lübnan'ı taş devrine döndürme sözü vermiştiniz, bu arada Kuzey'i de taş devrine döndürüyorsunuz. Bana Twitter'dan saldırmak yerine Lübnan'daki Hizbullah'a saldırmaya başlayın” ifadelerini kullandı.





Ben Gvir 13 Ağustos'ta İsrailli yerleşimciler ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek sloganlar atmış, baskın tüm dünya liderleri tarafından kınanmıştı.



