Dünya İsrail Savunma Bakanı İranı vurmaya hazırız
ORTADOĞU

İsrail Savunma Bakanı: İran'ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın ülkesinin yanı sıra Orta Doğu ve dünya için de tehdit olduğunu savunarak, "İran'ı vurmaya hazırız" açıklamasında bulundu. İsrailli bir şirkete ait gemiye gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail, saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürmüştü.

Haber Merkezi AA
İsrail Savunma Bakanı: İranı vurmaya hazırız
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yediot Aharonot gazetesinde verdiği röportajda, son günlerde Tel Aviv ile Tahran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN BİZİM İÇİN PROBLEM"

İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırıya atıfta bulunan Gantz, "İran, bölgesel ve uluslararası bir problem. Dünya, cuma günü bunun bir örneğine şahit oldu. Bu, herkese olabilir" ifadelerini kullandı.

"İRAN'I VURMAYA HAZIRIZ"

Röportajda "İsrail, İran'ı vurmaya hazır mı?" şeklindeki bir soruya Gantz, "evet" yanıtını verdi. Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.

İsrail İran’a saldırı listesi hazırladı: Kuveyt gazetesinden yeni iddia
DÜNYA
İsrail İran’a saldırı listesi hazırladı: Kuveyt gazetesinden yeni iddia

İsrail İran'ın muhtemel saldırılarına karşı "hazırlık yapıyor" iddiası
DÜNYA
İsrail İran'ın muhtemel saldırılarına karşı "hazırlık yapıyor" iddiası
Abone Ol Google News
26 yıl önce dikti

26 yıl önce dikti

Gelir kaynağı oldu: Özellikle Amerika'ya gönderiyor
Allah devlete millete huzur versin

'Allah devlete
millete huzur versin'

​Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti.
Siirt yine ilk sırada

​Satışa sunulacağı tarih belli oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.