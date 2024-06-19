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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari: Hamas bir fikirdir yok edilemez

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 257 gündür devam ederken terör devletinden Hamas'a ilişkin itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, "Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılacağına dair söz verenlerin İsrail halkını yanılttığını belirterek, "Hamas bir fikirdir, yok edilebileceğini düşünenler yanılıyor." dedi. Hagari'nin söz konusu ifadeleri sonrası açıklamada bulunan IDF Sözcü Birimi, ülkesine yönelik eleştiride bulunan Hagari'nin "Hamas'ı bir ideoloji ve fikir olarak ortadan kaldırmaktan" bahsettiğini belirterek algıları değiştirmeye çalıştı.

22:11 - 19/06/2024 الأربعاء
IHA
Daniel Hagari
Daniel Hagari

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılacağına dair söz verenlerin İsrail halkını yanılttığını belirterek, "Hamas bir fikirdir, yok edilebileceğini düşünenler yanılıyor" dedi.

"İsrail halkını yanıltıyorlar"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 257 gündür devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına açıklamalarda bulundu. Hagari, Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılacağına dair söz verenlerin İsrail halkını yanılttığını belirterek, "Hamas bir fikirdir, yok edilebileceğini düşünenler yanılıyor. Eğer hükümet bir alternatif bulmazsa Gazze'de olmaya devam edecek" dedi.

Netanyahu kanadı algıları değiştirmeye çalıştı

Hagari'nin açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kabinesinin "Hamas'ın askeri ve idari kabiliyetlerinin yok edilmesini savaş hedeflerinden biri olarak belirlediği" belirtilerek, "IDF bu konuda kararlıdır" denildi.

IDF Sözcü Birimi de bir açıklama yayınlayarak, ordunun Hamas'ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmek de dahil olmak üzere hükümetin belirttiği savaş hedeflerine bağlı olduğunu aktardı. Açıklamada, Hagari'nin açıklamasında "Hamas'ı bir ideoloji ve fikir olarak ortadan kaldırmaktan" bahsettiği belirtilerek, "Aksini iddia etmek, sözleri bağlamından koparmak olur" denildi.



#Hamas
#İsrail
#İsrail Savunma Kuvvetleri
#Daniel Hagari
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