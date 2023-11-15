İsrail Şifa Hastanesi'nde yapay bir sahne mi hazırlıyor?

Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da bulunan Sağlık Bakanı Koca, Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti. Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. Sahra hastanelerinin nerede kurulacağına ilişkin soru üzerine Koca, ''Bununla ilgili üçlü koordinasyon üzerinde çalışıyor. Temel hedef Gazze'de öncelikli bu sahra hastaneleri kurabilmektir ama ihtiyaç halinde Refah Sınır Kapısına yakın bölgede de bu sahra hastanelerini kurmak istiyoruz'' dedi.