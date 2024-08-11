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İsrail şimdi de Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılmasını istedi: İran'ın kontrolünde

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve kampta Gazze Şeridi'nde olduğu gibi hareket edilmesi gerektiğini savundu. Mülteci kamplarını 'şer merkezi' olarak niteleyen soykırımcı Katz, 'kampların Filistin'in değil İran'ın kontrolü altında olduğunu' iddia etti.

20:22 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 20:31 - 11/08/2024 Pazar
AA
İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıdan görüntü (Foto: Arşiv)
İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıdan görüntü (Foto: Arşiv)

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre Katz, Batı Şeria'daki güvenlik durumunu tartışmak üzere İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının çatı örgütü Yesha Konseyi liderleriyle kapalı bir oturumda bir araya geldi.

Terör devleti Cenin'in boşaltılmasını istedi

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar partisi Likud'un üyesi Katz, toplantıda "şer merkezi olan mülteci kamplarının Filistin'in değil İran'ın kontrolü altında olduğunu" iddia etti.

Katz,
"Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve kampta Gazze Şeridi'nde olduğu gibi hareket edilmesi gerektiğini"
savundu.

İsrailli Bakan ayrıca Ürdün'le olan doğu sınır hattının kaçakçılığa açık durumda olduğunu, bu nedenle doğu sınırına büyük bir bariyer oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı ise Katz'ın İsrail medyasında yer alan açıklamalarına ilişkin yorum yapmayı reddetti.



#İsrail
#Cenin Mülteci Kampı
#Yisrael Katz
#İran
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