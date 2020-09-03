İsrail televizyonu: Bahreyn de İsrail ile ilişkileri normalleştirecek

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Diyarbakır'da nöbet tutan bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır’da annelerin ve babaların bekleyişi devam ederken evlat nöbetindeki bir aileye daha güzel haber geldi. Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Akkuş ailesinin çocukları güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Anne Meryem Akkuş,"İnşallah eylemdeki herkes evladıyla buradan dönüp evine gider. Çok sevinçliyim, sevinçten konuşamıyorum" dedi. Baba Fahrettin Akkuş ise "Kararlı davrandım, oturma eyleminde sürekli yer aldım. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Diyarbakır emniyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı 16'ya yükselmiş oldu.