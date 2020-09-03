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Dünya İsrail televizyonu Bahreyn de İsrail ile ilişkileri normalleştirecek
ORTADOĞU

İsrail televizyonu: Bahreyn de İsrail ile ilişkileri normalleştirecek

Körfez bölgesinde Filistin davasına ihanette ikinci adımı Bahreyn attı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Anlaşmanın imzalanmasının ardından Bahreyn'in de İsrail'i tanıyacağı öne sürüldü.
Anlaşmanın imzalanmasının ardından Bahreyn'in de İsrail'i tanıyacağı öne sürüldü.

İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının imzalanmasının ardından Bahreyn'in de İsrail'i tanıyacağı öne sürüldü.

  • Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, BAE ile İsrail arasındaki anlaşmanın bu ayın ortasında Washington'da imzalanmasının beklendiği ifade edildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Arap ülkeleriyle İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için çıktığı Orta Doğu turunda geçen ay Bahreyn'i de ziyaret etmişti.

Uluslararası basında yer alan haberde, Bahreynli yetkililerin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi için bağımsız Filistin devletinin kurulmasını şart koşarak, Pompeo'nun önerisini üstü kapalı geri çevirdiği kaydedilmişti.

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İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


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