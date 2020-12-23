Dünya İsrail Trump görevi bırakmadan önce bir başka Müslüman ülkeyle ilişkilerini normalleştirmeyi umuyor
ORTADOĞU

İsrail Trump görevi bırakmadan önce bir başka Müslüman ülkeyle ilişkilerini normalleştirmeyi umuyor

İsrail yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğundan ayrılmadan önce bir başka Müslüman ülkeyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını varmayı umut ediyor. İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis tarafından yapılan açıklamada "Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. ABD'den, bir başka ülkenin daha İsrail ile ilişkileri normalleştirdiğine ilişkin açıklama gelecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Washington yönetiminin girişimleri sonucu bu yıl sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı.
Washington yönetiminin girişimleri sonucu bu yıl sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı.

İsrail yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğundan ayrılmadan önce bir başka Müslüman ülkeyle ilişkileri normalleştirme anlaşmasını varmayı umut ediyor.

İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis, Yedioth Ahronoth televizyonuna verdiği demeçte, Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevinden ayrılmadan önce İsrail'in beşinci bir ülkeyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varıp varamayacağı şeklindeki soruya Akunis, "Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. ABD'den, bir başka ülkenin daha İsrail ile ilişkileri normalleştirdiğine ilişkin açıklama gelecek." ifadelerini kullandı.

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Adayların biri Körfez biri Asya ülkesi

Akunis, söz konusu ülkenin hangisi olacağı hakkında bilgi vermezken, biri Körfez'den diğeri de Asya'dan olmak üzere iki ülkenin adaylar arasında yer aldığını belirtti.

Körfez'den ismi geçen ülkenin Suudi Arabistan olmadığını dile getiren Akunis, "Diğer aday Asya'daki küçük olmayan bir ülke ama Pakistan değil." değerlendirmesinde bulundu.

Akunis'in açıklaması akıllara Endonezya'yı getirse de, Cakarta yönetiminden geçen hafta yapılan açıklamada, Filistin devletinin talepleri karşılanmadığı sürece İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmayacağına vurgu yapılmıştı.

Washington yönetiminin girişimleri sonucu bu yıl sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardı.

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