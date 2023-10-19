İsrail tüm diplomatlarını Türkiye'den çekiyor

İsrail Milli Güvenlik Kurulu, İsrail vatandaşlarına Türkiye ve Fas için seyahat ve konaklama uyarısında bulundu. İsrail basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye yönelik 'alarm seviyesinin' 4'e çıkarıldığı ve ülkedeki tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede bölgeyi terk etmesi istendi.