Dünya İsrail Türkiye ile ilişkilerin geldiği aşamadan memnun Çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç
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İsrail Türkiye ile ilişkilerin geldiği aşamadan memnun: Çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğu için büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi. İsrail Cumhurbaşkanı, "Çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İsrail Türkiye ile ilişkilerin geldiği aşamadan memnun: Çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç
Herzog - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Herzog, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumda, WEF Başkanı Borge Brende'nin İsrail-Türkiye ilişkileri ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın martta Türkiye'ye yaptığı ziyarete yönelik sorusunu cevapladı.

"ÇOK ENTERESAN VE İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR SÜREÇ"

Göreve başladıktan sonra kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte "çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç" başlattığını belirten Herzog, "Bu sürecin zirve noktası ise mart ayında Ankara ve İstanbul'a yaptığım tarihi resmi ziyaretti. Bugün ise yeni bir faza geçtik. Dışişleri Bakanı (Mevlüt) Çavuşoğlu, dün ve bugün İsrail'e resmi ziyarette bulundu." dedi.

Herzog, Çavuşoğlu'nun İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile iki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkiler konusunda müzakerelerde bulunduklarını aktardı.

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"SÜREÇ ROMEO VE JULİET GİBİ DEĞİL"

"Bizim vizyonumuz başta Doğu Akdeniz olmak üzere Akdeniz'deki tüm komşu ve dost ülkelerle diyalog içinde olmaktır." diyen Herzog, Doğu Akdeniz ülkelerinin birlikte iklim, temiz su, Akdeniz ve Kızıldeniz gibi konularda çalışabileceğini söyledi.

Herzog, Türkiye ile yaşadıkları sürecin "Romeo ve Juliet" gibi olmadığını dile getirerek, süreci "bir araya geldikleri ve tartışılan pek çok konunun sahada test edildiği bir süreç" olarak niteledi.

Türkiye ile geçmişte "inişli-çıkışlı" ilişkileri olduğunu ifade eden Herzog, buna örnek olarak şu an konuşma yaptığı salonda 29 Ocak 2009'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi'nde dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile katıldığı paneldeki "one minute" (bir dakika) çıkışını hatırlattı.

Herzog, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğum için büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

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