İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı: Gazze'de Hamas'tan sonrasını konuşmak için erken

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hanegbi, İsrail Meclisinde Dışişleri ve Güvenlik Komisyonu toplantısında konuştu. Hanegbi, "Hamas hala yenilgiye uğratılmadı, bu nedenle Hamas'tan sonrasını konuşmak için henüz erken" dedi.





İsrail'de muhalifler, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze'ye yönelik saldırıların sonrasına ilişkin bir planı olmadığı gerekçesiyle eleştiriyor.





Netanyahu, Gazze'ye saldırıların başlangıcında, "Hamas'ı bitirmek, İsrailli esirleri geri getirmek ve Gazze'nin gelecekte İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlamak" şeklinde 3 hedef öne sürmüştü.





Öte yandan, Netanyahu henüz belirlediği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı.





İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 15 Ocak'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın tüm gücünün ortadan kaldırıldığı iddiasında bulunmuş ve İsrail güçleri bu bölgelerden çekilmişti.





Gallant'ın açıklamasından bir gün sonra İsrail ordusu çekildiği bölgelere tekrar girerek Filistinli direnişçilerle çatışmaya başlamıştı.









İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.





İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 193'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 529 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.





Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 362 Filistinli hayatını kaybetti.



