İsrail Vahşetine Rağmen İnadına İyilik: Gazze'deki Umut Köprüsü Engelliler Okulu için yardım çağrısı

Otistik, felçli, bedensel engelli, işitme, görme ve duyma engelli yüzlerce çocuğun kentte eğitim alabileceği okul sayısının yetersiz olması yetkilileri kara kara düşündürürken mevcut faaliyet gösteren kurumların faaliyetlerini artık yürütemeyecek hale gelmesiyle sistem iyice tıkanma aşamasına geldi.

“FİLİSTİN-GAZZE “UMUDA KOŞAN ÇOCUKLAR ENGELLİLER OKULU” PROJESİ

Şartların böylesine ağır olduğu Filistin’de, çocuklar için, özellikle de engelli çocuklar için, eğitimde yeni bir umut kaynağı olacak proje başlatmanın heyecanı ve coşkusunu yaşanıyor.

Deniz Feneri Derneği Gazze’de son derece zor şartlar altında, engelli çocuklar için hayata tutunacakları ve yeni hayatlara koşacakları bir umut olacak, 250 engelli yavrumuzun eğitim göreceği ve rehabilitasyon hizmeti alabileceği tam teşekküllü modern bir engelli okulu inşa etmek için harekete geçti.

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Umuda koşan çocuklara umut olacak, umutla hayat arasında köprü olacak bir okul inşa etmek için kollar sıvandı.

Zihinlerdeki engelleri aşıp kalpleri merhamet duygularıyla Türkiye’nin iyilik elini uzatıp umutla koşan Filistinli çocukların hayalleri yeşertilecek.

Çünkü çocuklar umuttur…

Farklılıklarına saygı duyulan, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan engelli çocukları oldukları gibi kabul ederek eğiten, donatan, rehabilite eden ve topluma kazandıran; sonraki hayatlarında özgüvenle hayata tutunarak üreten, toplumun diğer üyeleri gibi saygı görerek hayatlarını idame edecek öğrenciler yetiştiren tam teşekküllü bir okul inşa etmek en büyük hedefin olduğu bir proje…

650.000 nüfuslu Gazze’de 1050 m2 içinde 250 öğrenci kapasiteli okulda İlkokul ve Ortaokul düzeyinde eğitim Erkek – Kız olarak 18 derslikte eğitim verilecektir.

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JUSOOR AL- AMAL adlı kuruluşun işletmesini üstleneceği projenin taoplam maliyeti ise 390.230 Euro olacak İşte bu büyük devasa projeyi ise Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu olan Hak-İş’e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası üstlendi.

Proje maliyetinin tamamını karşılayacak olan Öz-Sağlık İş Sendikası, yaptığı bağışla Filistin davasının ve mazlum Gazze halkının yanında olduğunu gösterdi.

Engelliler okulu projesinde ayrıca yemekhane, Kütüphane, İdareci ofisler, Sınıflar, Rehabilitasyon sınıfı, Terapi sınıfı, Bilgisayar sınıfı, Lavabo ve tuvaletlerden oluşuyor.

Öz-Sağlık İş Sendikası ÖNDERLİĞİNDE GAZZEDE YAPILACAK OLAN ENGELLİ ÇOCUKLAR OKUL İNŞAASI PROTOKOLÜ, DENİZ FENERİ DERNEĞİ VE HAK-İŞ’İN KATILIMIYLA İMZALANDI.

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Genel Başkan Devlet Sert, Deniz Feneri Derneği ile gerçekleştirilecek olan Filistin-Gazze Umuda Koşan Çocuklar Engelliler Okulu İnşa Protokolü İmza Törenine, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte katıldı.

“Engelli Çocuklar Hayata Tutunacak”

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert; Gazze’de 250 engelli çocuğun eğitim göreceği ve rehabilitasyon hizmeti alabileceği tam teşekküllü modern bir okul inşa edeceklerini belirterek, bu okulun yapımı için Deniz Feneri Derneği ile iş birliği yaptıklarını söyledi.

İnşa edilecek okulla Gazze’de engelli çocukların hayata tutunacaklarını ve yeni hayatları koşacaklarını ifade eden Sert, okulun finansmanını peşin olarak sağlayarak en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

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Deniz Feneri Derneği Başkanı Cengiz ise kendisinin de bir engelli babası olduğunu belirterek, “Gazze’de Umuda Koşan Çocuklar, Engelliler Okulu” inşa iş birliği protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İnşa edilecek okulun sadece bir eğitim yuvası olmayacağını aynı zamanda rehabilitasyon merkezi de olacağını da vurgulayan Cengiz, “Bu hayırlı proje, engelli çocuklarımıza vereceği hizmet kadar anne-babalarını da özgürleştirme bakımında da çok büyük görevler ifa edecek ve çok büyük hayır dualar alacaktır” dedi.

ARSLAN; BU PROJE ZALİMLERİN ZULMÜNÜN, ATEŞİNİ SÖNDÜRECEK…

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, “Bu okulla Filistin’de, Gazze’de bütün sorunlar çözülmüyor ama karanlığa küfür etmektense bir tane mum yakmak gerekiyor. Biz bu okulla bir mum yakıyoruz. Oradaki mumlar inşallah büyüyecek, zalimlerin zulmünün ateşini söndürecek” dedi.

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HAK-İŞ’in kardeş Filistin halkının daima yanında olacağını, Filistin topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Öz Sağlık İş Sendikamız ile Deniz Feneri Derneği güzel bir iş birliğine imza atıyor. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Bu okulla Filistin’de, Gazze’de bütün sorunlar çözülmüyor ama bir karanlığa küfür etmektense bir tane mum yakmak gerekiyor. Biz bu okulla bir mum yakıyoruz. Oradaki mumlar inşallah büyüyecek, zalimlerin zulmünün ateşini söndürecek” dedi.

Konuşmaların ardından, “Gazze’de Umuda Koşan Çocuklar, Engelliler Okulu” inşa iş birliği protokolü imzalandı.

HAK-İŞ Genel Merkezinde, 1 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen imza törenine Genel Başkanımız Devlet Sert, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Genel Başkan Yardımcılarımız Mustafa Özüpek ve Remzi Karataş, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Güner ve Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti katıldı.