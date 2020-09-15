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Dünya İsrail ve BAE normalleşmeye doyamıyor Bankalar arasında yeni anlaşmalar imzalandı
ORTADOĞU

İsrail ve BAE 'normalleşmeye' doyamıyor: Bankalar arasında yeni anlaşmalar imzalandı

İsrail ve BAE 'normalleşmeye' doyamıyor: Bankalar arasında yeni anlaşmalar imzalandı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankaları arasında yeni mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. BAE'nin en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank", 2 Eylül'de İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
BAE Prensi Bin Zayed
BAE Prensi Bin Zayed

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yayınlanan habere göre İsrail'in "Leuma" ile BAE'nin devlete ait en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank" (FAB) ve "Emirates NBD" arasında iş birliği için yeni mutabakat zaptı imzalandı.

"Emirates NBD" ile İsrail'in en büyük bankalarından "Bank Hapoalim" arasında da dün bazı iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirilmişti.

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BAE'nin en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank", 2 Eylül'de İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat
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BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat
Amerikalı ve İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ve BAE arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde temaslarda bulunmak için 31 Ağustos 2020 günü El Al'a ait 'Kiryat Gat' isimli uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Tel Aviv-Abu Dabi hattında ilk ticari uçuşunu yapan 'Kiryat Gat' isimli uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile ABD'li ve İsrailli yetkililer taşındı. Filistin tarihinde acı bir yere sahip olan ve yine İsrail'in işgal ettiği bölgelerden biri olan Kiryat Gat ismini tercih eden BAE tarafını net bir şekilde seçtiğini yeniden kanıtladı.

Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının imza töreninin bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.

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