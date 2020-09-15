İsrail ve BAE 'normalleşmeye' doyamıyor: Bankalar arasında yeni anlaşmalar imzalandı
İsrail ve BAE 'normalleşmeye' doyamıyor: Bankalar arasında yeni anlaşmalar imzalandı
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankaları arasında yeni mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi. BAE'nin en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank", 2 Eylül'de İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yayınlanan habere göre İsrail'in "Leuma" ile BAE'nin devlete ait en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank" (FAB) ve "Emirates NBD" arasında iş birliği için yeni mutabakat zaptı imzalandı.
"Emirates NBD" ile İsrail'in en büyük bankalarından "Bank Hapoalim" arasında da dün bazı iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirilmişti.
BAE'nin en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank", 2 Eylül'de İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.