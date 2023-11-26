İsrail ve Hamas arasında üçüncü esir takası: Hamas 14 İsrailli ve 3 yabancı esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti

İsrail ve Hamas arasında üçüncü esir değişimi yapıldı.
Serbest bırakılan yabancı esirlerin uyrukları ve söz konusu 17 esirin Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakılan 13 İsrailli esir İsrail'e ulaştı
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada ise serbest bırakılan 14 İsrailli esirden 13'nün İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.
Serbest bırakılan 1 İsrailli ve 3 yabancı esirin ise Kızılhaç Komitesi yetkilileri eşliğinde Refah Sınır Kapısı'na doğru yolda olduğu ifade edildi.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.