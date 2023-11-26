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Dünya

İsrail ve Hamas arasında üçüncü esir takası: Hamas 14 İsrailli ve 3 yabancı esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında üçüncü rehine takası da gerçekleşti. Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

18:50 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 19:49 - 26/11/2023 Pazar
AA
İsrail ve Hamas arasında üçüncü esir değişimi yapıldı.

İsrail ve Hamas arasında üçüncü esir değişimi yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada
, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi."
ifadesine yer verildi.

Serbest bırakılan yabancı esirlerin uyrukları ve söz konusu 17 esirin Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan 13 İsrailli esir İsrail'e ulaştı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada ise serbest bırakılan 14 İsrailli esirden 13'nün İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

Serbest bırakılan 1 İsrailli ve 3 yabancı esirin ise Kızılhaç Komitesi yetkilileri eşliğinde Refah Sınır Kapısı'na doğru yolda olduğu ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.




#İsrail
#Gazze
#Esir
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