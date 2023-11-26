İsrail ve Hamas arasında üçüncü esir takası: Hamas 14 İsrailli ve 3 yabancı esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti

Hamas, İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması kapsamında bugün 13 İsrailliyi ve yedi Taylandlı rehineyi serbest bıraktı. Hamas İslami Direniş Hareketi tarafından yapılan basın açıklamasında söz konusu yedi rehinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi çabalarına cevap olarak serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci esir takası kapsamında İsrail de 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.