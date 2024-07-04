İsrail ve Hizbullah arasında savaşın fitili ateşlenmek üzere: Üst düzey bir isim daha öldürüldü

Soykırımcı İsrail jetlerinin Lübnan'ın güneyindeki bir evi Haziran ayında vurmasıyla, Hizbullah'ın sahadaki en önemli isimlerinden Talip Abdullah öldü. Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah bu saldırıya füze ve kamikaze silahlı insansız hava aracı sağanağıyla misillemede bulundu.





Muhammed Nime Nasır da öldürüldü





8 Ekim'den bu yana devam eden sınır çatışmasındaki en şiddetli misillemede, yüzlerce füze ve kamikaze drone kullanıldı. Topyekun savaş korkusunu zirveye çıkaran gerilim kısmen azalırken, İsrail bu kez Akdeniz kıyısındaki Sur'da bir silahlı insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi. İsrail drone'undan ateşlenen füzenin vurduğu araçta, Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Muhammed Nime Nasır vardı.









İtalyan Hastanesi yakınında seyrederken füzenin isabet ettiği araç alev topuna döndü, Hizbullah Aziz Birliği'nin komutanı olan Nasır'ın öldüğünü yaptığı açıklamayla doğruladı.





Çarşamba günü öğleden sonra ise Hizbullah'ın beklenen misillemesi geldi, sınır bölgesindeki birçok İsrail yerleşiminde sirenler çaldı. Hizbullah Kiryat Shmona ve Golan Tepeleri bölgesine 100'den fazla roket ateşlerken, misillemenin bugün de sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. İran destekli grup, ilk misilleme dalgasında Katyuşa ve Felak füzelerinin kullanıldığını duyurdu. İsrail ordusu ise bu sabah yaptığı açıklamada savaş uçaklarının gece boyunca yeni saldırılar düzenlediğini bildirdi.









Hacı Ebu Nime adıyla bilinen Hizbullah komutanı, sınır çatışmasının başlamasından bu yana İsrail'in öldürdüğü üçüncü önemli isim. 2024'ün başlarında Hacı Cevad adıyla bilinen Visam el Tavil yine bir araçla seyahat ederken vuruldu.





Talip Abdullah'ın bulunduğu ev füzelerle hedef alınırken, Hizbullah Çarşamba günü sınırdan 20 kilometre uzaklıktaki Sur'da suikasta uğrayan Muhammed Nime Nasır'dan 'komutan' olarak söz etti. Bu örgütün nadir kullandığı ifadelerden biri. İsrail medyası, Ebu Nime'nin 8 Ekim'den bu yana sınır hattındaki yüzlerce saldırıdan sorumlu olduğunu, 2006'da Hizbullah'ın özel kuvvetlerine komuta ederken iki İsrail askerinin kaçırılmasında rol oynadığını yazdı.









Nasrallah Kıbrıs'ı tehdit etti





Sosyal medyada ise, Muhammed Nime Nasır'ın İran Devrim Muhafızları ordusunun yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü'nü yıllarca yöneten Kasım Süleymani ile fotoğrafları paylaşıldı. Ebu Nime'nin dokuz ayda öldürülen en üst düzey Hizbullah mensubu olduğu yorumları da var. 2006 yazında 34 gün boyunca savaşan İsrail ve Hizbullah arasındaki mevcut tansiyon, bölgesel bir savaşın fitilini ateşleyebilir. Taraflar geçen aydan beri topyekun bir savaşı telaffuz ediyor ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Güney Kıbrıs'ın muhtemel bir savaşta hava üslerini İsrail jetlerine açması halinde vurulacağını söyledi.





İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Çarşamba günü Hizbullah komutanı Nasır'ın öldürülmesinden sonra yaptığı açıklamada İsrail tanklarının Litani Nehri'ne kadar ulaşabileceğini söyledi. Litani Nehri İsrail sınırına yaklaşık 16 kilometre mesafede akıyor ve Tel Aviv Hizbullah güçlerinin bu nehre kadar çekilmesini istiyor.





İsrail hastanelerini toplu asker kayıplarına hazırlanıyor





Dokuzuncu ayını dolduran sınır çatışmasında 359 üyesini kaybeden Hizbullah'ın lideri Nasrallah ise, topyekun bir savaş çıkması halinde hiçbir kural olmayacağını ilan etti bile. Temmuz ayı bitmeden savaşın başlayacağı yönünde haberler sıklaşırken, İsrail sağlık bakanlığı ülkenin kuzeyindeki hastaneleri alarm durumuna geçirdi. Söz konusu alarm, hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki hastaların güney şehirlerine naklini ve kitlesel asker kayıplarına hazırlıklı olmasını da içeriyor.











