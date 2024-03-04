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Dünya

İsrail yardım bekleyenleri öldürdü

İsrail, Gazze’de insani yardımlara ulaşmaya çalışan Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Sabah, Deyr Belah’ta yardım aracının hedef alınması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Akşam da El-Kuveyti Kavşağı’nda yardım bekleyenlere saldıran işgalci güç, onlarca kişiyi katletti.

04:00 - 4/03/2024 Monday
Güncelleme: 01:19 - 4/03/2024 Monday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail, aylardır aç bıraktığı Gazze'de şimdi de yardım bekleyenleri hedef alıyor. İsrail'in dün önce Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürüldü ve onlarcası yaralandı. Filistinliler, saldırıda hasar gören aracı inceledi. Akşam saatlerinde ise İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişi öldü. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kenti güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi. İşgalci gücün geçen hafta, yardım konvoyu bekleyen Filistinlileri tanklarla vurması sonucu 104 kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.



#İsrail
#soykırım
#Gazze
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