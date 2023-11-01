İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı: Onlarca Filistinli sivil hayatını kaybetti

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde de devam ederken, saldırıları Hamas'ın elindeki rehineler üzerinden meşrulaştırmaya çalışan ABD'den yeni bir manipülasyon girişimi geldi. ABD Senatörü Marsha Blackburn, Hamas'ın elinde 500 Amerikalıyı rehin olarak tuttuğunu ileri sürdü. Ancak Hamas'ın elinde, Blackburn'ün sözünü ettiği sayıda Amerikalı rehine olmadığı ve bu bahsedilen sayının ise çifte vatandaş olan Filistinliler dahil Gazze şeridi içindeki toplam ABD pasaportlu insan sayısı olduğu öğrenildi.