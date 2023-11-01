İsrail yine Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı: Onlarca Filistinli sivil hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları Gazze’deki Cibaliya mülteci kampını hedef aldı.
İsrail, Gazze'deki kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir kez daha bombaladı. Saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
Dün ki saldırıda 100 kişi ölmüştü
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliye Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirilmişti.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedilmişti.
İsrail ordu sözcüsü itiraf etmişti
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.
Hagari, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürmüştü. İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savunmuştu.