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Dünya

İsrail yine Hamas'ın elinde tuttuğu rehineleri öldürdü

Terör devleti İsrail, Gazze'deki soykırım saldırılarını sürdürürken Hamas'ın elinde tuttuğu rehineleri öldürmeye de devam ediyor. Daha önce de Filistinli direniş güçlerinin elindeki bazı esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyuran Kassam Tugayları, yaptığı yeni açıklamada elinde tuttuğu esirlerden üçünün daha İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

23:43 - 21/12/2023 Perşembe
AA
İsrail'den Gazze'ye saldırı (Foto: Arşiv)
İsrail'den Gazze'ye saldırı (Foto: Arşiv)

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elinde tuttuğu esirlerden üçünün İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin savaşın 76 gününü değerlendirdiği ve İsrail'in, savaşı durdurmadan esirleri geri alamayacağını yinelediği açıklamasının ardından, Kassam tarafından ölen 3 esirle ilgili bir video yayımlandı.

"Netanyahu onları öldürmekte ısrar ediyor"

Videoda, "Onların hayatlarını koruma konusundaki kararlılığımıza rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu onları öldürmekte ısrar ediyor." ifadesi yer aldı.

Elia Tolidano, Nick Beezer ve Ron Sherman isimli esirlerin görüntülerinin yer aldığı videonun sonunda "Üçü de sizin ordunuz tarafından öldürüldü." denildi ancak nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail daha önce de Hamas'ın elindeki rehineleri öldürmüştü

Kassam daha önce de Filistinli direniş güçlerinin elindeki bazı esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırı ve katliamlarını "sonuna kadar sürdüreceklerini" vurgulayarak, "Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok." demişti.



#İsrail
#Hamas
#Rehine
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