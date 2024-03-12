İsrail yönetimi 'başarısızlık' itirafıyla işgal ordusunu günah keçisi ilan etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Nissim Vaturi, ordunun "7 Ekim'de Netanyahu'yu bilerek başarısızlığa uğrattığını" iddia etti.

The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Parlamentosu televizyon kanalı Knesset Channel'a konuşan Likud Milletvekili Vaturi, ordunun üst komuta kademesinin 7 Ekim 2023'te Başbakan Netanyahu'yu kasıtlı olarak başarısızlığa uğrattığını savundu.

Vaturi, "Başbakan'ı neden gece (daha erken saatte) değil de sabah 06.29'da aradılar? (Madem) Güç bir durumun içindesiniz, Başbakan'ı bilgilendirin." diyerek ordu yönetimini eleştirdi.

İsrailli vekilden Filistinlilere yönelik alçak sözler

Nissim Vaturi, 12 Şubat'ta Knesset'te yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlileri "terörist" diye niteleyerek, "Kim bir kurşun yediyse muhtemelen hak etmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce de "Gazze'nin yakılması" çağrısında bulunan Vaturi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 milyon 900 bin kişiyi yerinden edebildiklerini ve geride 100 bin kişinin kaldığını belirterek, "Şu anda orada tek bir masum kişinin bulunduğunu düşünmüyorum." demişti.

Vaturi ayrıca Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına ilişkin ise "Lahey'de yargılanma onuruna sahip olduğumuz için minnettarız." diye konuşmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.







