İsrail zulmü bitmiyor: Fanatik Yahudiler İsrail polisi koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha düzenledi

Dünya

Zelenskiy: Rusya Donbas için savaşa başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." dedi. Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını bildirdi.