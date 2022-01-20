İsrail zulmü devam ediyor: Şeyh Cerrah’ta bir ev daha yıkıldı

İşgalci İsrail güçleri, uluslararası tepkilere rağmen Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki işgal ve yıkım politikasını sürdürüyor.
İsrail polisi, Şeyh Cerrah’ta bulunan Salihiye ailesinin evini dün gece yarısından sonra yıkarken, ev sakinlerini de gözaltına aldı.
Salihiye ailesinin avukatı Velid Taye, “Büyük bir İsrail polis gücü, gece saat 03.00 civarı Salihiye ailesinin evine baskın düzenledi. Aileye saldıran polis, evde bulunan herkesi karakola götürdü” açıklamasında bulundu.
ÖNCE GÖZALTI SONRA YIKIM
Taye, İsrail güçlerinin yaptıklarını “vahşice” bir tasarruf şeklinde niteleyerek, polisin ev sahibi Mahmud Salihiye dahil yaklaşık 20 kişiyi gözaltına almasının ardından belediye ekiplerinin evi yıktığını kaydetti.
İsrail güçleri, pazartesi günü Salihiye ailesini evlerinden çıkarmak için iş makineleriyle Şeyh Cerrah Mahallesi’ne gelmiş, ancak karşılaştıkları direniş üzerine aileye ait bir oto galeri alanı ile bir fidanlığın yıkımını gerçekleştirerek bölgeden ayrılmıştı.