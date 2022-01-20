Dünya İsrail zulmü devam ediyor Şeyh Cerrahta bir ev daha yıkıldı
ORTADOĞU

İsrail zulmü devam ediyor: Şeyh Cerrah’ta bir ev daha yıkıldı

İsrail, Doğu Kudüs’te, Yahudi yerleşimcilerin hedefindeki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Salihiye ailesinin evini gece yarısı yıktı. Ev sahibi Mahmud Salihiye dahil 20 kişi gözaltına alındı. İsrail güçleri, pazartesi günü de evi yıkmaya gelmiş ama direnişle karşılaşınca aileye ait oto galerisi ile fidanlığı yıkıp ayrılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail zulmü devam ediyor: Şeyh Cerrah’ta bir ev daha yıkıldı
İsrail polisi, Şeyh Cerrah’ta bulunan Salihiye ailesinin evini dün gece yarısından sonra yıktı.

İşgalci İsrail güçleri, uluslararası tepkilere rağmen Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki işgal ve yıkım politikasını sürdürüyor.

İsrail polisi, Şeyh Cerrah’ta bulunan Salihiye ailesinin evini dün gece yarısından sonra yıkarken, ev sakinlerini de gözaltına aldı.

Salihiye ailesinin avukatı Velid Taye, “Büyük bir İsrail polis gücü, gece saat 03.00 civarı Salihiye ailesinin evine baskın düzenledi. Aileye saldıran polis, evde bulunan herkesi karakola götürdü” açıklamasında bulundu.

Şeyh Cerrah'ta vahşi yıkım.
Şeyh Cerrah'ta vahşi yıkım.

ÖNCE GÖZALTI SONRA YIKIM

Taye, İsrail güçlerinin yaptıklarını “vahşice” bir tasarruf şeklinde niteleyerek, polisin ev sahibi Mahmud Salihiye dahil yaklaşık 20 kişiyi gözaltına almasının ardından belediye ekiplerinin evi yıktığını kaydetti.

İsrail güçleri, pazartesi günü Salihiye ailesini evlerinden çıkarmak için iş makineleriyle Şeyh Cerrah Mahallesi’ne gelmiş, ancak karşılaştıkları direniş üzerine aileye ait bir oto galeri alanı ile bir fidanlığın yıkımını gerçekleştirerek bölgeden ayrılmıştı.

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