İsrail zulmü devam ediyor: Şeyh Cerrah’ta bir ev daha yıkıldı İsrail, Doğu Kudüs’te, Yahudi yerleşimcilerin hedefindeki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Salihiye ailesinin evini gece yarısı yıktı. Ev sahibi Mahmud Salihiye dahil 20 kişi gözaltına alındı. İsrail güçleri, pazartesi günü de evi yıkmaya gelmiş ama direnişle karşılaşınca aileye ait oto galerisi ile fidanlığı yıkıp ayrılmıştı.

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