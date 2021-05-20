İsrail zulmüne karşı gazeteciler imza kampanyası başlattı

İsrail'in savaş suçları arasında gazetecilere yapılan saldırılar da gelirken bu saldırılar Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından raporlandı.

Filistin Gazeteciler Sendikasının raporuna göre İsrail 2000-2020 yılları arasında 46’dan fazla gazeteciyi katletti. 2019 yılında Anadolu Ajansı’nın ofisine de saldırı düzenleyen işgalci yönetim, geçtiğimiz hafta Associated Press ve Al Jazeera ile yerel basının ofislerinin bulunduğu 13 katlı binayı ve Al Jawal Telekomünikasyon sistemine bağlı 6 internet vericisinden 5’ini bombaladı. Dünya kamuoyunun haber alma özgürlüğünü engelleyen İsrail’in bu saldırısı, yıllardır süregelen zulümlerin son halkası oldu. Başta Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere, bölgede İsrail’in Filistinlilere yönelik katliam ve baskılarını dünyaya duyuran bir avuç gazeteci oldukça güvensiz ve korunmasız şartlar altında canları pahasına gazetecilik destanı yazıyor.

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Keskin nişancılar tarafından öldürüldü.

Gazeteciler bu zulme karşı imza topladı

Uluslararası sözleşmelere göre, silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli profesyonel görevlerde bulunan gazeteciler, çatışmalara doğrudan katılmadıkça sivil olarak kabul edilmiştir.

Gazetecilerin düzenlediği kampanyaya şu linkten ulaşılabiliyor:

https://www.pressforpalestine.com/en/sample-page/#

İsrail, insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. İsrail’in bu tutumunu şiddetle kınıyor, Gazze’deki katliamı dünyaya duyuran basın çalışanlarının can güvenliğinden endişe ettiğimizi ilan ediyoruz.

Sol gözünü kaybetti.

Bizler burada imzası bulunan vicdan sahibi gazeteciler olarak işgalci İsrail güçlerine sesleniyoruz; 1948’den bu yana işgal ettiğiniz topraklarda gazetecilere karşı şiddet uygulayarak, onları yaralayıp öldürerek susturabilirsiniz, ama hakikatleri asla saklayamazsınız. Dünyanın her yerinde milyonlarca basın mensubu Filistin’in sesini duyurmaya devam edecek.

İsrail’in başta gazeteciler olmak üzere tüm Filistin halkına karşı hukuk tanımaz, vicdan ve merhametten yoksun tutumunu kınıyor, ulusal ve uluslararası tüm kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçmeye ve hesap sormaya davet ediyoruz.