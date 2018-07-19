Dünya İsrailde apartheid uygulaması yasalaştı
ORTADOĞU

​İsrail'de apartheid uygulaması yasalaştı

İsrail'de apartheid uygulaması yasalaştı

İsrail parlamentosu, tepkilere rağmen 'Yahudi ulus devlet' yasasını kabul etti. Tasarıda, "Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir ve İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır" denilerek ülkedeki 'apartheid' rejimi resmi hale getirildi. Bugüne kadar ikinci sınıf vatandaş olarak görülen Filistinlilere yönelik ayrımcılık bu tasarı ile birlikte yasalaşmış olacak. Öte yandan, İsrail 1948'de vatanlarından sürülen Filistinlilerin geri dönme hakkına kapıları kapatmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail parlamentosu (Knesset)
İsrail parlamentosu (Knesset)

İsrail parlamentosu, tartışmalara neden olan 'Yahudi ulus devlet' yasasını kabul etti.

İsrail'in bir anayasası olmadığı için devletin anayasası mesabesindeki 'temel kanunlarının' içine girecek olan yasayla İsrail devleti, tüm dünya Yahudilerinin temsilcisi etnik-dini bir devlet olarak tanımlanıyor.

Yasa tasarısı ne diyor?

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları yasayla hükme bağlayacak tasarıyla, Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak.

İsrail'i 'apartheid' rejimi haline getiren tasarıda şu ifadelere yer veriliyor:

  • - Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail bir Yahudi devletidir
  • -İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır,
  • - Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır,
  • - Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır
  • - İsrail'in başkenti Kudüs'tür

Eşit haklar bir anlam ifade etmeyecek

Yasa tasarısında yer alan bir diğer madde, "Tüm İsrail vatandaşları eşit haklara sahiptir" hükmünün ise diğer maddelerle çeliştiği, göstermelik olduğu belirtiliyor ve uygulamada bir anlam ifade etmeyeceği kaydediliyor.

Tasarıda "İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır" denilerek Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

Batı Şeria'daki işgali teşvik edecek

İsrail dünyanın değişik bölgelerinde bulunan Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken, 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkını tanımayı ise reddediyor. Bu durumun Batı Şeria'daki işgali hızlandırması bekleniyor.

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