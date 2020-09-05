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Dünya İsrailde binlerce kişi yürüdü Netanyahu evine dön
ORTADOĞU

İsrail’de binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail’de binlerce kişi yürüdü: Netanyahu evine dön

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Haber Merkezi AA
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

İsrail zulmü bitmiyor: Kudüs'teki Netenyahu karşıtı protestolarda işgalci polisler bu kez kendi halkına saldırdı
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İsrail zulmü bitmiyor: Kudüs'teki Netenyahu karşıtı protestolarda işgalci polisler bu kez kendi halkına saldırdı
İsrail'de korona virüs salgını ile mücadeleyi kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Kudüs'teki başbakanlık konutu yakınında toplanan binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, bazı yolları kapatarak başbakanlık konutuna doğru yürümeye çalıştı. Polisin, göstericileri dağıtmaya çalışması ile tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, birçok gösterici de gözaltına alındı. Öte yandan İsrail'in farklı bölgelerinde 3 ayı aşkın süredir Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.

"Bibi (Netanyahu) evine dön"

Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Polis, bazı kişileri gözaltına almaya çalışırken, buna tepki gösteren protestocular polise "utan" diye bağırdı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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