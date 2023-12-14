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İsrail'de muhalefet lideri Lapid 'Gazze Kasabı' Netanyahu'ya karşı ayaklandı: Bu çok tehlikeli

'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere yönelik sürdürdüğü katliam saldırıları İsrail'de muhalefeti ayaklandırdı. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze Şeridi'ni yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını savunan Lapid, Netanyahu'nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savundu. Netanyahu'nun yalan söylediğini, kışkırttığını ve nefret ürettiğini ifade eden Lapid, "7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli” dedi.

00:10 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:24 - 14/12/2023 Perşembe
IHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - İsrail muhalefet lideri Yair Lapid
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - İsrail muhalefet lideri Yair Lapid

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Lapid, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin çatışmaların sona ermesinin ardından Filistin yönetimine devredilmesine karşı çıktığı yönündeki açıklamalarına değinerek, "Dünyada Gazze'nin savaşın ertesi günü Ebu Mazen'e (Mahmud Abbas) teslim edilmesi gerektiğini düşünen hiç kimse yok" dedi.

"Kimse neyden bahsettiğini anlamıyor"

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze Şeridi'ni yöneteceğine dair tartışmaların Netanyahu tarafından durduk yere ortaya çıkarıldığını savunan Lapid, Netanyahu'nun siyasi kazanç uğruna kasıtlı olarak ABD ile bu konuda arasını açtığını aktararak, "Bu uygulanamaz fikri, buna karşı tüm gücüyle savaşacağını söyleyebilmek için ortaya çıkardı. ABD yönetimiyle, Avrupalılarla, Ulusal Birlik Partisi'nin üyeleriyle, herkesle konuştum. Kimse neyden bahsettiğini anlamıyor. Kimse bunun yakın gelecekte gerçekleşebileceğini düşünmüyor. Hiç kimse, ne istediğini anlamıyor. Tam olarak kiminle tartışıyor?" dedi.

"Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez"

Netanyahu'nun bu tartışmayı çıkararak hayatı boyunca yaptığı aynı şeyi tekrarladığını savunan Lapid, “Netanyahu hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor, kışkırtmak, yalan söylemek ve nefret üretmek. Şimdi ise bunu acı bir savaşın ortasında, her gün askerlerin öldürüldüğü bir zamanda yapıyor. 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi. Felaket onu değiştirmedi. Suçunu kabul edemiyor. Bu adam ülkenin başkanı olmaya devam edemez, bu çok tehlikeli” dedi.


ABD, çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nin Filistin yönetimine devredilmesi ve Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın tek bir Filistin yönetimi altında yeniden birleştirilmesiyle bunun iki devletli bir çözümün temelini oluşturması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. ABD ayrıca, çatışmaların ardından geçici bir süre için Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için Arap veya uluslararası güçlere ihtiyaç duyulacağını açıklamıştı.



#İsrail
#Yair Lapid
#Binyamin Netanyahu
#Gazze Şeridi
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