İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Ülke dış ilişkilerinde çöküş yaşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir kez daha Orta Doğu turuna çıkıyor. Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacağı belirtilen Blinken'ın İsrail'e gidip gitmeyeceği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.