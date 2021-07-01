İsrail'de normalleşme sonrası vakalar katlanıyor: Yüzde 800 artış

Nüfusuna oranla dünyada en fazla COVID-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail'de normalleşmeyle birlikte vakalar artmaya başladı.

İsrail'de geçtiğimiz günlerde açık havada maske takma zorunluluğu iptal edilmişti.

Ülkede son iki hafta içinde koronavirüs vakaları yüzde 800 arttı. İ24News'un haberine göre ülkede hastaneye yatan hasta sayısında da artış oldu.

NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU AŞILANMIŞTI

İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren COVID-19 önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 969 bin 853 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

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KORONAVİRÜS İsrail'de normalleşme adımı: Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor