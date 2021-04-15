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Koronavirüs İsrailde normalleşme adımı Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
DÜNYA

İsrail'de normalleşme adımı: Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki maske takma zorunluluğu 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda uygulanmayacak. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda.

Haber Merkezi AA
İsrailde normalleşme adımı: Açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
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Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yaptığı yazılı açıklamayla, açık havada maske takma zorunluluğunun pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 338 bin 273 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 960 bin 281 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

Günlük vaka 200'ün altına düştü

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda.

İsrail'de bugüne kadar 6 bin 312 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 836 bin 504'e yükseldi.

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