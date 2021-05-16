Dünya İsrailde sinagogdaki törende tribün çöktü Çok sayıda yaralı var
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İsrail'de sinagogdaki törende tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu 60 kişi yaralandı. Yerel basın ise onlarca ölünün olduğunu duyurdu.

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İsrailde sinagogdaki törende tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var
İsrail'de sinagogda tribün çöktü

Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Ze'ev Yahudi yerleşim birimindeki bir sinagogda oturma yerleri ayin sırasında çöktü.

Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, 10'u ağır 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail yerel medyasında yer alan haberlere göre, olayda onlarca kişi hayatını kaybetti.

İlk kez ayin yapıldı

Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez ayin yapıldığı ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail'de sinagogdaki törende tribün çöktü: Çok sayıda ölü var
OYNAT 00:28
İsrail'de sinagogdaki törende tribün çöktü: Çok sayıda ölü var
İsrail'in Givat Zeev kentinde yer alan bir sinagogda Şavuot bayramını kutlayan Yahudiler, tribünün çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Olayda onlarca kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.

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