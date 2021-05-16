İsrail'de sinagogdaki törende tribün çöktü: Çok sayıda yaralı var İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu 60 kişi yaralandı. Yerel basın ise onlarca ölünün olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi 16 Mayıs 2021, 19:36 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2021, 20:46 Diğer