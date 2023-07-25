İsrail'de yargı düzenlemesi karşıtları protestolarını sürdürmekte kararlı.
Tartışmalı düzenlemenin muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul edilmesinin ardından gösterilerin odak noktası Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi çevresi oldu.
Koalisyon hükümetindeki Yahudi yerleşimci yanlısı aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi siyasilere dikkati çeken Rubin, İsrail'de bugün yaşananların arkasında bu isimler olduğunu ifade etti.
Aşırı sağcıların Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayarak Filistinliler için daha katı kanunlar çıkarmaya çalıştığını dile getiren Rubin, şu değerlendirmede bulundu:
- "İsrail asla bir demokrasi olmadı. Ne 1948'te etnik temizlik yapılırken, ne 1967'de (Filistin toprakları) işgal edilirken, ne de şimdi Yahudi yerleşimciler Filistin beldelerine toplu saldırılar düzenlerken bu mümkün. Burada kimse bunu umursamıyor. Bu çok ikiyüzlüce."
'Savunma Bakanı'nın daha cesur olmasını beklerdik'
'Sokaklarda kalmaya devam edeceğiz'
Sosyal hizmet uzmanı Michel Shalev de yasa tasarısının Mecliste onaylanmasına karşın protestolarına devam edeceklerini vurguladı.
Shalev, hükümetin ülkedeki büyük şirketlerin greve gitmesiyle geri adım atabileceğini belirtti.
Shalev'in eşi de benzer görüşleri paylaştı. İsrailli doktor Amit Shalev, hükümet düşene ve yeniden seçimlere gidene kadar protestoların devam etmesi gerektiğini söyledi.
Bölge ülkeleriyle bir savaş çıkması halinde İsrail ordusundaki askerlerin görevlerine geri döneceğini düşünen Shalev, kısa vadede ülke güvenliği açısından tehlike görmediğini ifade etti.
Tartışmalı yargı düzenlemesi
Başbakan Binyamin Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.
Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.
İsrail Meclisi, hükümetin yargı paketi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını dün muhalefetin boykot ettiği oturumda onaylamıştı.
Yargı protestosu orduya sıçradı
İsrail'de kadın ve erkekler için 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esasına göre uzmanlıklarına göre her yıl düzenli şekilde askeri talime çağrılıyor ancak savaş pilotları ve diğer elit birlikler yıl içinde daha sık eğitim ve operasyona katılıyor.
İsrail'deki zorunlu askerliği reddedenler içinse hapis cezasına varan yaptırımlar uygulanıyor.
Orduda görevli aralarında savaş pilotlarının da yer aldığı 10 bin kadar yedek asker hükümetin yargı düzenlemesine karşı gönüllü askerlik hizmetinden ayrılacaklarını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın ordudaki kopuşun giderilmesi adına muhalefetle uzlaşılması için girişimde bulunduğu bildirilmişti. Meclis Genel Kurulunda yasa oylanmadan önce Gallant, Netanyahu ve yargı paketinin "mimarı" Adalet Bakanı Yariv Levin'in hararetli biçimde tartıştığı görüntüler kameralara yansımıştı.