İsrail'de yargı düzenlemesi karşıtları protestolarını sürdürmekte kararlı.

"İsrail asla bir demokrasi olmadı. Ne 1948'te etnik temizlik yapılırken, ne 1967'de (Filistin toprakları) işgal edilirken, ne de şimdi Yahudi yerleşimciler Filistin beldelerine toplu saldırılar düzenlerken bu mümkün. Burada kimse bunu umursamıyor. Bu çok ikiyüzlüce."