İsrail’den büyük provokasyon: Şam’ın kalbinde İran’a saldırı

Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımla Hamas’a karşı yaşadığı hezimetin üstünü kapatmaya çalışan terör devleti İsrail, yaktığı yangını bölge ülkelere sıçratmaya devam ediyor. Bu kapsamda son günlerde İran destekli grupları hedef alan işgalci güç, son olarak Suriye’nin başkenti Şam’da Devrim Muhafızları Ordusu’nun toplantı binasını vurdu. Şam’ın merkezindeki Mezze Mahellesi’ne savaş uçakları ile saldırı gerçekleştiren İsrail, 2’si üst düzey olmak üzere 5 Devrim Muhafızları komutanını öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Suriye devlet medyası SANA, saldırıda 4 füzenin kullanıldığını kaydetti.

TOPLANTIYI VURDU

İran kaynakları, saldırı sırasında Devrim Muhafızları’nın üst düzey bir toplantı gerçekleştirdiğini kaydetti. Hedef alınan birimin İran’ın üst düzey istihbarat subaylarının olduğu kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “Suçlu Siyonist rejim bir kez daha Suriye’nin başkenti Şam’a saldırmak için harekete geçti ve işgalci rejimin savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Suriyeli güç ve İran İslam Cumhuriyeti’nin 5 askeri danışmanı şehit oldu” denildi.

KOMUTANLAR ÖLDÜ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen “Nournews”, saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu paylaştı. Ölen diğer 3 Devrim Muhafızı subayının ise Hossein Mohammadi, Muhammed Emin Samadi ve Saied Karimi olduğu duyuruldu.

YANGINI İRAN’A SIÇRATMA ÇABASI

İran’a devrim muhafızlarına yönelik yıllardır benzer saldırılar gerçekleştiren İsrail, savaşın başlangıcından bu yana tansiyonu yükseltecek çok sayıda eylem gerçekleştirdi. Bundan yaklaşık 1 ay önce, İsrail yine başkent Şam’a hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları’nda “tuğgeneral” rütbesine sahip Razi Musavi’yi öldürmüştü. Musavi, Kasım Süleymani’nin çok yakın arkadaşıydı. İlerleyen günlerde, 4 yıl önce öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin anma töreninde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 100’den fazla kişinin öldüğü olayda Tahran İsrail’i suçlamıştı. İlerleyen günlerde ise İran, Irak, Suriye ve Pakistan’a füze saldırıları gerçekleştirmişti. Ocak ayının ilk haftası ise İsrail güçleri, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İran destekli Hizbullah karargahını vurmuş, Hamas’ın üst düzey komutanı Salih el Aruri’yi öldürmüştü.

İran: Cevap hakkımızı saklı tutuyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı İsrail’i kınadı. Saldırıyı ‘terörist bir eylem’ olarak niteleyen Sözcü Nasır Kenani, “Bu rejime uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz” dedi.







