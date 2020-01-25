Dünya İsrailden eski Kudüs müftüsüne 4 ay Mescid-i Aksaya giriş yasağı
ORTADOĞU

İsrail'den eski Kudüs müftüsüne 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'ye, Harem-i Şerif'e 4 ay giriş yasağı getirdi. Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.

Haber Merkezi AA
Şeyh Sabri, İsrail'in &quot;Mescid-i Aksa yasağını&quot; delmişti.
Şeyh Sabri, İsrail'in "Mescid-i Aksa yasağını" delmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e 4 ay giriş yasağı getirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gece yarısından sonra eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evini basarak 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı verildiğini gösteren yazıyı iletti.

İsrail güçleri ayrıca Şeyh Sabri'yi yarın yerel saatle 10.00'da ifadeye çağırdı.

İsrail güçleri, pazar günü Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evine baskın düzenlemiş ve ifade çağrısını içeren tebligatı teslim etmişti.

Filistinlilerin omzunda Aksa'ya girmişti

Aynı gün İsrail polisine ait Doğu Kudüs'teki bir merkezde ifade veren Şeyh Sabri'ye "cuma hutbesinde provokasyon" yaptığı iddiasıyla bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verilmişti.

Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.

Şeyh Sabri, dün cuma namazı öncesi İsrail polisinin koyduğu bir haftalık giriş yasağını delerek, Filistinlilerin omuzları üstünde Mescid-i Aksa'ya girmişti.

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