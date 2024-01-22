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İsrail'den Gazze'de 'iki aylık insani ara' önerisi: Tüm rehineler serbest bırakılsın

Gazze'de terör saldırılarına devam eden İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a iki aylık ateşkes önerdi. Aynı dakikalarda Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Genel bir ateşkesi desteklemiyoruz. Bu konudaki politikamız değişmedi" denildi.

23:42 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:57 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hamas'a yönelik operasyonlarda 'başarısız' kalan Netanyahu'nun istifası isteniyor.
Hamas'a yönelik operasyonlarda 'başarısız' kalan Netanyahu'nun istifası isteniyor.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik yürüttüğü soykırım saldırılarında, en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinliyi katletti. Saldırılarda, en az 63 bin kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde çadır kuran İsrailli esirlerin yakınları, hükümeti halkın güvenliğini sağlamakta başarısız olmakla suçlayarak esirleri kurtarmak için bir an önce anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'den Gazze'de 'iki aylık insani ara' önerisi

Çaresiz kalan Gazze Kasabı Netanyahu, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a iki aylık ateşkes önerdi.

ABD: Gazze'de insani araları destekliyoruz ancak genel bir ateşkesi desteklemiyoruz

İddiaların kamuoyuna yansıması sonrası açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Gazze'de genel bir ateşkesi desteklemediğini, sadece esirlerin çıkarılabilmesi ve bölgeye yardımların ulaştırılabilmesi için "insani ara"ları desteklediğini bildirdi.

"Esirleri çıkarmak için verilecek insani araları destekliyoruz ancak genel bir ateşkesi desteklemiyoruz. Bu konudaki politikamız değişmedi."
diyen Kirby,
İsrail'in Hamas'a karşı savaştığını ve "kendini savunma hakkı olduğunu"
söyledi.



#İsrail
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#Hamas
#Ateşkes
#Rehine
#Binyamin Netanyahu
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