İsrail'den Gazze'de 'iki aylık insani ara' önerisi: Tüm rehineler serbest bırakılsın

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik yürüttüğü soykırım saldırılarında, en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinliyi katletti. Saldırılarda, en az 63 bin kişi de yaralandı.