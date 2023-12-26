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Dünya

İsrail'den Han Yunus'ta yeni katliam: Kızılay merkezini vurdular

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde bir eve gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Siyonistlerin ayrıca Filistin Kızılayının Han Yunus'taki merkezini hedef alması sonucu binadaki çok sayıda sivil yaralandı.

15:07 - 26/12/2023 Salı
Diğer
Han Yunus
Han Yunus

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 81. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine, Bureij ve Nuseyrat mülteci kamplarına ve Juhor ad-Dik köyüne saldırı gerçekleştirdi.


10 kişi hayatını kaybetti


Han Yunus kentinde bir evi hedef alan saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus'taki merkezinin üst katına topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Binada yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Tesis ve çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, onlarca savaş uçağının son 24 saat içinde Gazze'nin güneyinde 100'den fazla hedefi vurduğu belirtildi.





#İsrail
#Han Yunus
#gazze
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