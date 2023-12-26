İsrail'den Han Yunus'ta yeni katliam: Kızılay merkezini vurdular

ABD Başkanı Joe Biden’ın alenen soykırım suçu işleyen Netanyahu Hükümeti’nin arkasına koyduğu desteğin 2024 seçimlerinde kaybetmesine yol açabileceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor. ABD’de yapılan anketlerde Biden’ın Gazze politikasının onay oranının Ekim ayından bu yana hem “ Demokratlar ”, hem “ Cumhuriyetçiler ” ve hem de “ Bağımsızlar ” arasında düştüğünü gösteriyor. Demokratlar’a oy veren genç seçmenlerin ezici çoğunluğu Biden’ın İsrail’e verdiği koşulsuz desteğe itiraz ediyor. Keza seçmenlerin