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Dünya İsrailden Kanal İstanbul yorumu Türkiye on milyarlarca dolar kazanacak
ASYA

İsrail'den Kanal İstanbul yorumu: Türkiye on milyarlarca dolar kazanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'çılgın proje' olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un üzerinden geçecek köprünün ilk adımını haziranda atacaklarını açıklamıştı. Haberin ardından Türkiye'nin kalkınması için büyük bir öneme sahip olan proje, birçok ülkeyi rahatsız etti. İsrail basını, Kanal İstanbul'un inşasının bölgeyi yeniden şekillendireceğini, her yol on milyarlarca dolar kazandıracağını,

kanal boyunca oluşan işletmelerin Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacağını yazdı.

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İsrailden Kanal İstanbul yorumu: Türkiye on milyarlarca dolar kazanacak
Türkiye, Kanal İstanbul projesinin temelini yaz aylarında atmaya hazırlanıyor.

İsrail basınından Haaretz gazetesi, Kanal İstanbul projesinin bölgede büyük etki oluşturacağını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, projeyi gerçekleştirmek için harekete geçtiğini belirten gazete, "Erdoğan’ın Karadeniz’i Marmara Denizi’ne bağlayan ve İstanbul’a hakim bir kanal inşa etme hayalinin gerçekleşmesi bölgeyi değiştirebilir." görüşünü paylaştı.

"Türkiye on milyarlarca dolar kazanacak"

Kanal İstanbul projesinin, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği nedeniyle daha önce 1990'larda gündeme geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plan için ekonomik nedenler sunduğu, projenin çıktılarından birinin de istihdam olduğu bildirildi.

Haberde, "Uzmanlar, kanal trafiğinin ülkeye yılda on milyarlarca dolar kazandıracağını söylüyor. Kanal boyunca oluşan işletmeler, Türk halkına on binlerce yeni imalat ve hizmet işi sağlayacak." denildi.

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"Moskova endişeli"

"Erdoğan Kanal İstanbul projesi Rusya'ya meydan okuyor" diyen gazete, "kara mayını" olarak nitendirdiği projenin hayata geçmesi halinde bölgenin "sarsılacağını" ifade etti. Bu görüşün gerekçesi, "Moskova'nın endişesinin ana nedeni Türkiye'nin Ukrayna'ya sahip çıkması değil. Moskova, (Karadeniz'de) bir çatışma sırasında Batılı savaş gemilerine yeni bir rota verileceğinden endişe ediyor." şeklinde açıklandı.

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"Kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz"


"Karadeniz'den ve Marmara tarafından gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe, bu süreçler, hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşmeydi. Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'umuzu, İstanbul'umuza kazandırdığımızda, İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."

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