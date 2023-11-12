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Dünya

İsrail'den Lübnan halkına tehdit: Gazze gibi olursunuz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah’ın eylemlerine devam etmesi halinde, Beyrut’un da Gazze gibi olacağını söyleyerek Lübnan’ı tehdit etti.

12:24 - 12/11/2023 Pazar
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Yoav Gallant

Yoav Gallant

İsrail Savunma Bakanı
Yoav Gallant
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir”
dedi.


Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ve Lübnan’da hava saldırısı düzenledi. Hava kuvvetleri, Suriye’deki saldırının Golan Tepeleri yönünden gelen saldırıya yanıt olarak düzenlendiğini; Lübnan’da ise Hizbullah’ın hedef alındığını duyurdu.



İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada,
“Dün gece (Cumartesi) Golan Tepeleri bölgesine yönelik saldırılara karşılık olarak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları kısa bir süre önce Suriye'deki altyapıları vurdu. Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Lübnan topraklarındaki bir dizi hedefe saldırı düzenleyerek Hizbullah'ın askeri altyapısını ve mevzilerini imha etti. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ayrıca Dov Dağı bölgesine doğru birkaç fırlatma gerçekleştiren Hizbullah’a ait bir fırlatma sahasını hedef aldı”
denildi.



#Yoav Gallant
#Lübnan
#İsrail
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