Anasayfa
Dünya
İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var

13:5423/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.
Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 kişinin yaralandığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin Sağlık Bakanlığının paylaştığı bilgilere yer verildi.

Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ilk belirlemelere göre 100 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi yaralandı.


Ölü ve yaralılar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunuyor.


Lübnan'ın güneyindeki halk bölgeden kaçıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı.


Ordudan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu belirtildi.


Saldırıların yanı sıra İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki sivillere, Hizbullah’a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.


Sabah saatlerinde başlayan iki ayrı hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki birçok bölgeden dumanlar yükseldi.


Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.


Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu.



#Lübnan
#İsrail
#saldırı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Pastırma yazı başlama tarihi 2024!