İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı: Beyrut'un güneyi vuruldu

Hizbullah'ın Katyuşa füzeli saldırısının ardından soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hava saldırısı ile hedef aldı. Saldırılarda üç kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Terör devleti İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Mavi Hat'ta gerilim zirveye çıktı.
7 Ekim'den bu yana Lübnan'a yönelik en yoğun bombardımanlarından birini düzenleyen katil İsrail'e karşılık olarak, Hizbullah yedi farklı saldırıyla yaklaşık 150 Katyuşa füzesi fırlattı.
Beyrut'a hava saldırısı
Son olarak soykırımcı İsrail ordusu da Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki hedefleri vurdu.
3 kişi öldü
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.