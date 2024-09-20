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İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı: Beyrut'un güneyi vuruldu

İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı: Beyrut'un güneyi vuruldu

Lokman Özdemir
15:5920/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Beyrut
Beyrut

Hizbullah'ın Katyuşa füzeli saldırısının ardından soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hava saldırısı ile hedef aldı. Saldırılarda üç kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Terör devleti İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Mavi Hat'ta gerilim zirveye çıktı.


7 Ekim'den bu yana Lübnan'a yönelik en yoğun bombardımanlarından birini düzenleyen katil İsrail'e karşılık olarak, Hizbullah yedi farklı saldırıyla yaklaşık 150 Katyuşa füzesi fırlattı.



Beyrut'a hava saldırısı


Son olarak soykırımcı İsrail ordusu da Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki hedefleri vurdu.


Saldırı sonrası Lübnan'ın başkentinden dumanların yükseldiği görüldü. İsrail'den yapılan açıklamada
"Güneydeki Hzbullah tesislerinin yakınını hedef aldık"
denildi.


3 kişi öldü


Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.




Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayındayken İsrail jetleri Lübnan'ı bombaladı

İşgalci İsrail salı günü Hizbullah mensuplarının çağrı cihazlarına yönelik saldırı gerçekleştirmiş, Lübnan'ın pek çok noktasında eş zamanlı patlayan telsizler sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu üç bine yakın kişi yaralanmış ve en az 12 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dünya gündemini üç gündür meşgul eden ve nasıl yapıldığı çokça tartışılan saldırı sonrası ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu. Nasrallah'ın konuşması esnasında işgalci İsrail jetleri, başkent Beyrut dahil Lübnan'ın pek çok noktasını bombaladı. Soykırımcı İsrail'in F-15 ve F-35 savaş uçakları Beyrut semalarında görüntülenirken, Sur ve Hallusiye şehirlerinden de patlama yaşandığı bilgisi geldi. Saldırılar sonucu ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, terör devleti İsrail'in bu saldırıyı Hasan Nasrallah konuşma yaparken gerçekleştirmesi bir 'gözdağı' olarak görülüyor.



#Lübnan
#İsrail
#Beyrut

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