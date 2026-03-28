İsrail’den Lübnan’a yeni saldırılar: Bazı yerleşim yerlerinde hasara yol açtı

08:3028/03/2026, Cumartesi
G: 27/03/2026, Cuma
IHA
İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki banliyölere gerçekleştirdiği son saldırıların bazı yerleşim yerlerinde hasara yol açtığı bildirildi.

İsrail, Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki banliyölere bir dizi yeni saldırı düzenledi. Saldırılar öncesinde herhangi bir tahliye uyarısının yapılmadığı belirtilirken, bazı yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiği aktarıldı. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Hizbullah, Lübnan’dan İsrail’e roket saldırısı düzenlemişti

İsrail ordusu, dün gece Hizbullah’ın Lübnan’dan İsrail topraklarına roket saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Lübnan’dan İsrail’e yaklaşık 20 roket fırlatıldığı belirtilerek, roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı. Bazı roketlerin ise boş arazilere düştüğü ifade edilmişti. Hayfa ve Celile bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olan saldırıda, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bildirilmemişti.

